Que devient Adnan Custovic ? "La saison prochaine, on veut tenter d'aller chercher le titre"

Limogé le 14 novembre dernier du côté de Courtrai, le technicien bosnien a retrouvé un banc en Croatie aux côtés d'un certain Ivan Leko.

Après son éviction du côté de Courtrai, Adnan Custovic a rapidement retrouvé un club en rejoignant Hajduk Split en janvier dernier pour devenir l'adjoint d'Ivan Leko. Un coach qu'il connaît bien puisqu'il avait été l'un de ses assistants au Shanghai SIPG. "On a travaillé en Chine ensemble et j'avais énormément apprécié notre collaboration. Quand il m'a appellé pour le rejoindre, je n'ai pas hésité. Je suis né en Bosnie et je connais bien l'histoire de Hajduk Split qui est un très grand club et qui possède des supporters très passionnés. Il y a beaucoup de pression, mais c'est une bonne chose", nous confie Adnan Custovic.

"Le début de saison n'a pas été évident, mais la fin de l'exercice a été très bonne avec une défaite sur les douze derniers matchs et zéro but encaissé lors des sept dernières rencontres. On a gagné la Coupe de Croatie et on termine vice-champion derrière le Dinamo Zagreb. On est content de cette saison", explique le Bosnien. "La saison prochaine, on veut bousculer le Dinamo et tenter d'aller chercher le titre. On doit encore se renforcer durant ce mercato estival mais on peut compter sur de très bons talents puisque notre équipe s'est hissée jusqu'en finale de la Youth League contre AZ Alkmaar après avoir fait tomber tombeurs de Manchester City, le Borussia Dortmund et l'AC Milan. Pourquoi pas venir piocher également en Jupiler Pro League", ajoute-t-il.

Après avoir fait ses débuts en tant qu'entraîneur principal du côté de Waasland-Beveren avant un intérim écourté par le Covid à Ostende, Adnan Custovic avait pris les rênes de Courtrai en début de saison dernière. "Cela n'a pas été un grand succès, mais j'ai appris beaucoup de cet échec. Avec le recul, je pense avoir fait des erreurs quand j'analyse mes décisions. J'ai été un peu trop soft et j'avais un noyau difficile avec des joueurs compliqués à gérer. Sans oublier ce brin de chance que nous n'avons pas eu avec des cartons et certaines phases de jeu", conclut Custovic.