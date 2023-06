La raison pour laquelle le transfert de Teuma à Reims bloque pour l'instant

Plus tôt dans la semaine, Teddy Teuma, le capitaine de l'Union SG, avait lâché une bombe. Le Maltais expliquait avoir été séduit par le projet du Stade de Reims et avoir donné son accord pour rejoindre le club de Will Still.

Quelques jours plus tard, où en sont les négociations ? Selon Sudinfo, l'Union Saint-Gilloise aurait refusé une première offre émise par le Stade de Reims - estimée entre 2,5 et 3,5 millions d'euros. Les deux clubs doivent donc encore négocier afin d'arriver à un accord. L'Union SG demanderait entre 4 et 5 millions pour le Maltais. Un accord ne devrait pas être trouvé avant la semaine prochaine. Philippe Bormans, le CEO de l'Union, est actuellement en vacances. Va-t-on assister à un bras de fer, comme c'était le cas avec Casper Nielsen ? Selon l'agent de Teuma, Zouhair Essikal, les choses pourraient se décanter assez vite. Les discussions se dérouleraient "normalement" et un accord pourrait tomber "dans le courant de la semaine prochaine". "Je ne suis pas choqué que l’Union refuse une première offre de Reims. L’Union veut gagner de l’argent sur ce transfert. C’est également le souhait de Teddy mais le prix doit être réaliste et il faut être constructif en pensant au côté humain de Teddy. Il a une opportunité de ramener sa famille en France. C’est un garçon qui a toujours tout donné pour le club. Lors du dernier match, il a pris le risque d’aggraver sa blessure et cela aurait pu compromettre un transfert cet été", a expliqué Essikal.