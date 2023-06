De l'enfer de Sclessin au PSG ?

Depuis son rôle d'entraîneur adjoint de feu Dominique D'Onofrio, Sergio Conceicao a fait du chemin en tant que T1. Il pourrait quitter le FC Porto pour franchir un nouveau palier.

Trois Coupes, trois championnats, trois Supercoupes : six ans après son arrivée, Sérgio Conceiçao affiche un solide bilan à la tête du FC Porto. Egalement quart de finaliste de l'édition 2020/2021 de la Ligue des Champions, l'ancien T2 du Standard aurait tapé dans l'oeil des dirigeants du PSG.

Selon RMC Sports, ces derniers auraient déjà sondé le Portugais de 48 ans afin d'en faire leur nouvel entraîneur au vu du coup de froid dans le dossier Julian Nagelsmann. Jorge Mendes, l'agent de Conceiçao, de plus en plus introduit au PSG, devrait s'envoler dans les prochains jours pour Paris en vue de discussions avec la direction du club.

Pino Da Costa, président du FC Porto avec qui les rapports ne sont pas toujours simple, s'est montré ironique : " D'après ce que me disent mes amis, Sérgio est déjà à Paris depuis longtemps. Hier encore, il m'a appelé et, au son du vent, il me semble qu'il me parlait depuis la Tour Eiffel". Sérgio Conceiçao serait enthousiaste à l'idée de signer au PSG, reste à voir si l'opération se concrétisera face au profil de Thiago Motta, lui aussi très apprécié de la direction parisienne.