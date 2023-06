La déclaration pleine de maturité de Dodi Lukebakio

Les Diables Rouges ont connu un match nul 1-1 contre l'Autriche samedi dernier. Dodi Lukebakio était déçu de cette performance et a remarqué que de nombreux joueurs semblaient fatigués.

"Nous savions que ce ne serait pas un match facile", a déclaré Lukebakio à VTM. "Les conditions météorologiques étaient difficiles, nous avons eu du mal à entrer dans le match et nous avons concédé un but stupide. Nous devons analyser la situation et être plus efficaces."

Lukebakio reconnaît que de nombreux joueurs ont besoin de repos. "C'est la fin de la saison, les jambes sont lourdes... Mais nous ne devons pas chercher d'excuses. Nous devons simplement être plus efficaces. Nous allons tout donner pour décrocher les trois points mardi."

Mardi, les Diables Rouges affronteront à nouveau l'Estonie, une équipe qui a remporté seulement une victoire sur six.