Ce Belge n'a plus d'avenir à l'AC Milan

Chez les Rossoneri, Vranckx n'a presque pas joué : 11 rencontres toutes compétitions confondues, et un seul assist.

L'ancien de Malines n'a pas bénéficié des faveurs de son entraîneur, Stefano Pioli. Ce dernier n'aurait pas apprécié son comportement.

Vranckx est prêté par Wolfsburg, où il avait explosé l'année dernière. Selon Fabrizio Romano, Milan ne lèvera pas son option d'achat, fixée à 12 millions d'euros.

Ce retour en Allemagne devrait lui faire du bien...à moins qu'un autre club ne s'intéresse à lui cet été !

AC Milan have decided against triggering €12m buy option clause for Belgium U21 midfielder Aster Vranckx. ⛔️🇧🇪



