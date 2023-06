L'ambition folle de ce Diablotin

Les jeunes joueurs de l'équipe belge des moins de 21 ans s'apprêtent à entamer le Championnat d'Europe. Eliot Matazo, le milieu de terrain de l'AS Monaco, s'est entretenu avec Sporza pour discuter des ambitions de ces jeunes talents.

Les Diables rouges "en herbe" aspirent à aller aussi loin que possible. "Nous ne nous fixons aucune limite et nous voulons aller aussi loin que possible. La génération de 2007 a fait beaucoup de bien à notre pays. Leur Championnat d'Europe a marqué le début d'une grande aventure. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose ? Ou même mieux ?"

Le premier adversaire sera les Pays-Bas. "C'est une équipe qui compte de nombreux bons footballeurs. Je m'attends à un match intense. L'équipe qui montrera la plus grande volonté de gagner sortira victorieuse.