Tedesco donne de bonnes nouvelles sur le moral du groupe après l'épisode Courtois et la victoire en Estonie

Avec le conflit Thibaut Courtois en toile de fond, la Belgique de Domenico Tedesco s'est imposée 0-3 sur le terrain de l'Estonie ce mardi soir.

"Nous sommes contents de cette victoire", a réagi le sélectionneur national Domenico Tedesco au micro de la RTBF. "Nous avons pris les trois points. Dans un match pas facile. L'Estonie a mis beaucoup d'intensité en début de match, ce n'était pas simple de trouver les bons espaces, les hommes libres."

La Belgique a eu du mal à rentrer dans son match. Ce que Tedesco regrettait. Mais un doublé de Lukaku a mis les Diables sur du velours "On a eu du mal à jouer vite. La qualité des passes n'était pas assez bonne. Il n'y avait pas assez de qualité dans notre circulation de balle. C'était mieux en seconde période. Les deux buts (de Lukaku) étaient très importants. Il est en bonne forme. Il est très important pour nous."

Ce mardi, Tedesco a fait confiance à de nombreux jeunes, titularisant Vranckx et Bakayoko, et faisant monter Al-Dakhil et Deman. De plus, il a titularisé Trésor pour la première fois. "Nous avons eu beaucoup de jeunes, surtout à la fin du match. Ils ont bien joué. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, nous devons continuer à travailler pour faire progresser l'équipe."

Tedesco a, forcément, été questionné à nouveau sur l'épisode Thibaut Courtois. Heureusement que cela n'ait au final pas trop déstabilisé l'équipe. "J’ai déjà donné ma version en étant le plus honnête possible avec vous lundi", a déclaré le sélectionneur. "Je n’ai pas envie de continuer de discuter de ce sujet via médias interposés. On devra discuter. Au final, je ne crois pas que cela a eu de répercussions sur les joueurs. Cela ne les a pas affecté. L'ambiance était bonne dans le groupe. Tout le monde était concentré et la victoire le montre."