Euro U21: après le scandale de France-Italie, l'UEFA change ses plans

Un but non-accordé et plusieurs penaltys oubliés: l'arbitrage de France-Italie a suscité la colère de la presse et des joueurs italiens, le VAR a décidé d'adapter le règlement... à partir des quarts de finale.

Un ballon qui semble avoir franchi la ligne, plusieurs fautes non-sanctionnées dans les deux rectangles: l'arbitrage du choc de l'Euro U21 entre la France et l'Italie a fait énormément parler depuis la victoire des Bleuets, jeudi soir (2-1). L'UEFA a, visiblement, décidé de réagir. L'instance européenne a, en effet, annoncé ce vendredi que le VAR et la Goal Line Technology feraient leur entrée dans le tournoi... à partir des quarts de finale. Mais ce n'est pas tout! L'UEFA a également confirmé que le VAR serait disponible lors des matchs de qualification de ses différentes compétitions de clubs, "pour l'ensemble des tours de qualification en Ligue des Champions, à partir du troisième tour en Europa League et pour les barrages en Conference League." Une occasion unique de mettre en avant les meilleurs jeunes européens, mais sans la VAR et la goal-line ?

En 2023 ?

Des penaltys oubliés (de chaque côté) et ce but refusé à l’Italie dans les dernières minutes.

1er tournant de cet #EUROU21 est là, qui vient bouleverser la poule D pic.twitter.com/yCpD378Tyr — Teo (@CalcioTeo) June 22, 2023





