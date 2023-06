Quand Mathijssen dit tout... et son contraire : "L'ambiance n'a pas eu d'influence"

Les U21 n'ont toujours pas gagné dans cet Euro U21, après un match haut en couleurs face à la Géorgie. Le stade a poussé son équipe, mais Jacky Mathijssen pense que ça n'a aucune influence sur le résultat.

Sans surprise, c'est un Jacky Mathijssen assez sombre qui s'est présenté en conférence de presse après la grosse déception subie contre la Géorgie (2-2). "Ils sont revenus dans le match parce que nous les avons laissés faire. Après le 1-2, j'ai vu 10 bonnes minutes géorgiennes, mais c'est à peu près tout", lance le sélectionnneur des U21.

Pas une grande Géorgie

"La Géorgie a été efficace, et la peur de prendre le second but a joué. Ils ont 3 occasions, ils en mettent 2, nous en avons bien plus... C'est comme ça, c'est le football", relativise Mathijssen, qui va ensuite prendre un peu tout le monde à contre-pied en... niant l'importance de l'ambiance au sein du stade Boris-Paichadze.

"Félicitations au football géorgien, aux supporters pour ce record d'affluence dans un Euro U21. C'est toujours plus agréable de jouer dans ces conditions », pointe-t-il. "Mais est-ce que ça a joué un rôle ? Je ne pense pas. Mes joueurs sont habitués à ces ambiances, ils jouent tous dans des stades pleins".

Une déclaration plutôt surprenante, car la Belgique a très clairement perdu son football au fil de la rencontre, alors que le stade se réchauffait. Mais aussi parce que... la veille même, Jacky Mathijssen se réjouissait en conférence de presse de voir ses jeunes joueurs en situation hostile dans un grand tournoi, affirmant même que c'était "ce qui l'intéressait le plus".

Dans tous les cas, Mathijssen avait du mal à avaler la pilule. "Je suis 10 fois plus déçu qu'après les Pays-Bas", affirme-t-il. "Dès demain, nous nous remettrons au travail pour le Portugal, en analysant ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais quand tu as tout en mains comme ça, et que tu perds le fil du match, c'est très difficile à digérer".