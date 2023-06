Quarts de finale ou élimination en poule : voici les scénarios pour les Diablotins à l'Euro

Après le partage face à la Géorgie, les Diablotins se retrouvent face à une situation très cocasse pour se qualifier en quarts de finale. Voici les différents scénarios.

Deux partages en deux matchs : le scénario est tout sauf idéal pour les Diablotins à l'Euro U21 2023. En effet, ils rencontrent le Portugal lors de la dernière journée de la phase de groupes ce mardi. Si la tâche s'annonce compliquée, il existe plusieurs scénarios qui qualifient la Belgique pour les quarts de finale.

La Belgique qualifiée en quarts si :

- Elle bat le Portugal. La première place du groupe dépendra du résultat entre les Pays-Bas et la Géorgie.

- Elle fait match nul contre le Portugal et que les Pays-Bas ne gagnent pas face à la Géorgie et qu'en cas de partage, les Pays-Bas ne marquent pas plus de but que les Diablotins face au Portugal.

La Belgique éliminée de la compétition si :

- Elle perd face au Portugal.