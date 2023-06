🎥 Le coude de Zeno Debast valait-il vraiment un penalty ? (vidéo)

Zeno Debast a bel et bien mis son coude dans le visage d'un Portugais. Mais celui-ci semble se diriger vers lui...dĂšs lors, y avait-il penalty ?

Quand Mr Delajod a désigné le point de penalty, nous n'osions y croire : que s'était-il passé ? Après révision des images, on comprend ce qui a pu décider l'arbitre français : Zeno Debast, en effet, place son coup de coude dans le visage d'un Portugais.

Mais ce geste est-il délibéré ? Certainement pas, Debast ne voyant pas son opposant arriver et écartant juste les bras. Est-il maladroit ? Probablement. Vaut-il penalty ? Pour les Belges, c'est clair : non. Pour l'arbitre, c'était clair : oui. Et pour vous ?