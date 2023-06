Le salaire immense que gagnera cet ancien de Pro League en Arabie Saoudite

Passé par le Racing Genk, le défenseur sénégalais Kalidou Coulibaly (32 ans) a décidé, comme plusieurs joueurs de renoms, de signer en Arabie Saoudite.

Karim Benzema, N'Golo Kanté...et aussi, Kalidou Koulibaly. L'ancien de Genk et Naples a quitté Chelsea, direction le richissime club saoudien de Al-Hilal.

Dans une interview accordée au Corriere Dello Sport, il a expliqué ce choix.

"J'ai choisi la meilleure équipe du championnat arabe. Je suis heureux parce qu'en tant que musulman, j'arrive dans le pays qu'il me faut. J'espère aider l'Arabie saoudite et Al-Hilal à écrire une nouvelle histoire sportive, en plus de ce contrat très important."

En Arabie Saoudite, Koulibaly gagnera 30 millions d'euros par an. "Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre : de mes parents à mes cousins, et surtout soutenir les activités sociales de mon association 'Capitaine du Coeur' au Sénégal."