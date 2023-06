Le Portugal prévient : "Face à la Belgique, nous voulons retrouver notre jeu"

Le Portugal n'est pas encore parvenu à lancer son Euro U21. Une défaite surprenante, un match nul timoré : la Seleçao veut désormais se réveiller face aux Diablotins.

Le Portugal n'a pas le choix : il faudra battre la Belgique ce mardi... et espérer que la Géorgie ne soit pas battue par les Pays-Bas dans l'autre rencontre du soir. Les chances sont donc peut-être minces, mais Fabio Silva y voit justement une raison de ne pas calculer. "Il n'y a qu'une chose à faire, c'est tout donner pour gagner et, si nous sortons, sortir la tête haute", résume-t-il en conférence de presse.

"Nous avons vécu des moments difficiles depuis le début de ce tournoi. Mais nous savons comment nous sommes arrivés ici", continue l'ancien d'Anderlecht. "En théorie, les adversaires doivent craindre le Portugal, et il faut retrouver ça. Nous savons ce que nous avons bien et moins bien fait. Il faudra concéder moins d'occasion face à la Belgique".

Retrouver le vrai Portugal

Face à la Géorgie, le Portugal a manqué d'efficacité, mais a dominé le match avec un football léché et technique... sans succès. Face aux Pays-Bas, la Seleçao a peiné à produire du jeu mais a été solide. "C'est une analyse correcte. Nous savons que la vérité doit être entre les deux face à la Belgique", estime Rui Jorge.

"Nous avons été plus proches de nos standards habituels face à la Géorgie. Mais dans un match, tout peut arriver : que ce serait-il passé s'ils ne marquaient pas le 2-0 juste avant la pause ? Sans le carton rouge ?", s'interroge le coach portugais. "Puis, les Pays-Bas nous ont fait subir ce que nous voulons habituellement faire subir à nos adversaires, et ça ne doit plus se reproduire".

Les Diablotins sont prévenus : c'est un Portugal au pied du mur, et décidé à enfin montrer son vrai visage, qui les attend ce mardi au stade Mikheil-Meskhi...