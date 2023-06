Mathijssen dénonce un "penalty imaginaire" : "Je n'oublierai jamais cette phase"

Penalty, pas penalty ? Le staff belge est monté comme un seul homme sur la pelouse au coup de sifflet final, pour s'en prendre à l'arbitre du match, Mr Delajod. Jacky Mathijssen était furieux.

Pendant quelques instants, on s'est demandé si la délégation belge n'allait pas fuir le stade Mikheil-Meskhi en ne respectant pas ses engagements vis-à-vis de l'UEFA et des détenteurs de droits TV. Mais Jacky Mathijssen était bel et bien présent en zone mixte, la mine sombre.

"Nous avons été volés", assène-t-il sans ambages. "Un match nul suffisait, même si nous avons joué pour gagner. Nous avons rivalisé avec le Portugal, l'une des meilleures équipes d'Europe. Tout se passait comme prévu...et puis il y a ce penalty imaginaire. Même le staff portugais le sait".

Mathijssen n'a pas reçu d'explications suite à cette phase, qui l'a laissé très amer, au point de nier le sélectionneur portugais qui lui tendait la main. "Je n'oublierai jamais cette phase. C'est le genre de chose dont je me souviendrai toute ma vie", affirme le coach des U21.