Tout ce qu'il faut savoir avant la rencontre décisive des Diablotins à l'Euro Espoirs

Les Diablotins vont devoir s'impose face au Portugal pour mettre toutes les chances de leur côté. Tout autre résultat pourrait entraîner une élimination.

Ce mardi dès 18h les Diablotins ont rendez-vous avec leur destin à l'Euro Espoirs. Face au Portugal, les jeunes Belges vont jouer leur qualification et viseront plus que probablement la victoire afin de sécuriser la qualification.

Voici les différents scénarios envisageables :

La Belgique qualifiée en quarts si :

- Elle bat le Portugal. La première place du groupe dépendra du résultat entre les Pays-Bas et la Géorgie.

- Elle fait match nul contre le Portugal et que les Pays-Bas ne gagnent pas face à la Géorgie et qu'en cas de partage, les Pays-Bas ne marquent pas plus de but que les Diablotins face au Portugal.

La Belgique éliminée de la compétition si :

- Elle perd face au Portugal.

Enfin, la rencontre sera diffusée sur Tipik dès 17h50 (début du match 18h) en télévision mais il sera également possible de regarder la rencontre sur Auvio et les plateformes digitales des fournisseurs internet.