"On doit aussi se regarder dans le miroir, penalty ou pas..."

Peu de Diablotins ont eu le cran de venir se présenter en zone mixte après le match et de s'arrêter devant les micros. C'est le cas d'Hugo Siquet, et on l'en félicite.

Hugo Siquet gardait la tête froide après ce qui s'apparente déjà à la plus grosse désillusion de sa jeune carrière. "Il n'y a pas de VAR, l'arbitre prend sa décision et ne peut pas vérifier s'il a fait une erreur ou pas. Qu'il y ait erreur ou pas, je n'en sais rien, ce n'est pas la première phase litigieuse de ce tournoi", résumait le latéral des Diablotins.

"Mais qu'il y ait penalty ou pas, on doit aussi se regarder dans le miroir. On a l'occasion de finir le match plus tôt, on doit mieux défendre sur certaines phases... Clairement, nous n'étions pas les plus mauvais du groupe, mais c'est le football", regrette Siquet.

Nous n'aurions pas dû réagir comme ça

La Belgique aurait pu passer par le chas de l'aiguille, mais au final, la pièce est tombée du mauvais côté. "On le savait, que ça se jouerait sur des détails, et ça a été le cas. Il aurait fallu tuer leurs espoirs et on ne le fait pas". Puis, "un fait de match, un détail", comme le dit le joueur du Cercle...

L'émotion était retombée dans le chef de Siquet, mais elle était prégnante au coup de sifflet final. "Nous sommes jeunes, frustrés, nous avons travaillé 2 ans pour arriver ici...On a montré de belles choses et on revient dans le match, donc voilà, c'était très décevant que ça se termine de cette façon", souligne le Diablotin.

"Nous n'aurions pas dû réagir comme ça, c'est clair. Mais nous allons digérer ça, apprendre de ça et il y aura encore de belles choses à venir pour les Diables et les Diablotins", conclut Hugo Siquet, avec maturité. Il aura été l'un des trois Espoirs, avec Maarten Vandevoordt et Maxim De Cuyper, à accepter de venir devant les micros. Chapeau à eux...