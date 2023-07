Les bourreaux des Espoirs belges éliminés à leur tour à l'Euro U21

Après leur victoire face à la Belgique qui leur a permis de se hisser en quarts de finale, les Portugais affrontaient l'Angleterre. Mais ils ont été éliminés à leur tour.

Le Portugal U21 affrontait l'Angleterre ce dimanche à Koutaïssi, après avoir battu la Belgique dans la troisième journée de poules de l'Euro U21 et pris la seconde place du groupe A. L'impressionnante Angleterre faisait office de favori, et l'a emporté (1-0) sur un but d'Anthony Gordon, attaquant de Newcastle.

Le Portugal, pour lequel Fabio Silva débutait encore la rencontre, prend donc la porte tandis que l'Angleterre défiera l'Israël de Guy Luzon pour un ticket en finale.