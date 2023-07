Le PSG débute son mercato en trombe !

Rarement, on avait vu le PSG se montrer si muet sur le marché des transferts. Outre les rumeurs persistantes, les Parisiens n'avaient officialisé aucune arrivée.

Mais cela ne saurait tarder. En effet, selon les médias français et le célèbre Fabrizio Romano, le PSG annoncera ce mercredi pas moins de 7 transferts entrants : Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Marco Asensio, Milan Skriniar et Cher Ndour. De quoi frapper un grand coup.

Le 7e nom, ce sera celui de Luis Enrique, le nouveau coach. Le PSG aurait en effet un accord avec Christophe Galtier, relatif à son départ. Le club a déjà annoncé qu'une présentation sera prévue ce mercredi, à 14h. Sans aucun doute, cela sera pour annoncer la venue de l'Espagnol.

