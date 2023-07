Les larmes d' "Azpi"

Une nouvelle ère commence à Stamford Bridge. Après onze saisons et un total de 508 matchs disputés toutes compétitions confondues, Cesar Azpilicueta quitte officiellement Chelsea.

Son contrat ayant expiré le 30 juin dernier, le défenseur espagnol ne fera pas partie de l'équipe des Blues pour la prochaine saison.

Le joueur de 33 ans se tourne désormais vers un nouveau défi passionnant. Jeudi, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a signé avec un club majeur de la Liga espagnole. Après avoir fait ses débuts chez Osasuna entre 2007 et 2010, Azpilicueta retourne de l'autre côté des Pyrénées en rejoignant l'Atletico Madrid. Les Colchoneros dirigés par Diego Simeone lui ont offert un contrat d'un an, le liant au club jusqu'en juin 2024. Avant l'officialisation de son arrivée au Wanda Metropolitano, Cesar Azpilicueta a tenu à adresser un message d'adieu aux supporters de son ancien club de la capitale londonienne, en publiant une lettre émouvante.

“J’aimerais dire tellement de choses, mais je vais être bref. Je veux dire que chaque fois que vous faites partie de ce club, vous donnez le meilleur de vous-même. C’est comme ça que j’ai appris à faire partie de Chelsea. Les exigences sont vraiment élevées, l’engagement envers le club, les fans, chaque jour, même dans les moments difficiles où il est peut-être plus facile de prendre un chemin différent. C’est le moment de montrer la personnalité, l’âme du club, tous ensemble, en poussant dans la même direction. Je sais que Chelsea sera de retour là où il devrait être. Aux fans, j’ai essayé de rendre tout l’amour et le soutien que vous m’avez donnés depuis mon arrivée. Tu m’appelais Dave depuis le premier jour et je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j’ai tout de suite senti une connexion. La relation sur le terrain, en dehors du terrain, est quelque chose que je vais emporter avec moi. Il restera pour toujours. J’espère pouvoir revenir un jour ici pour vous dire au revoir à tous. Continuez à soutenir l’équipe, le club que vous aimez. Vous êtes l’âme du club. Continuer. Je vous aime tous.”