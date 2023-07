Ca chauffe pour Dendoncker, qui pourrait retrouver deux Diables Rouges !

Cela semble la fin de l'histoire entre Leander Dendoncker (28 ans) et Aston Villa. Le Diable Rouge est en effet poussé vers la sortie.

Après une saison chez les Villans, Dendoncker devrait déjà changer d'air. Il ne rentrerait plus dans les plans de son entraîneur, Unai Emery. Le Diable Rouge serait également désireux de se trouver un nouveau point de chute.

Les rumeurs vont alors bon train concernant l'ancien de Wolverhampton. Foot Mercato explique qu'Aston Villa a fixé un prix entre 10 et 12 millions d'euros. Plusieurs écuries de Ligue 1 et de Serie A seraient intéressées. En France, Nice et Lyon auraient pris des renseignements. Lyon aurait finalement décidé de recruter Renato Tapia, du Celta Vigo.

Rennes, où jouent les Diables Rouges Doku et Theate, serait également venu aux nouvelles. Enfin, un grand club turc serait également intéressé.