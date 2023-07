Bruges aurait une cible dans le viseur en cas de départ d'un talent

Le Club de Bruges est actif en ce début de mercato, et désormais les départs devraient commencer aussi. Noa Lang s'en va, et Abakar Sylla peut compter sur de l'intérêt.

Le jeune Abakar Sylla (20 ans) a une belle cote sur le marché international (estimé à 8 millions sur Transfermarkt) et le Club de Bruges ne serait pas contre l'idée d'en profiter. Comme avec Odilon Kossounou vendu bien plus que son prix en Bundesliga, un départ de Sylla n'est pas à exclure.

Ainsi, le RB Leipzig se serait déjà renseigné pour le défenseur central brugeois, et les Blauw & Zwart réfléchiraient à un successeur. Selon les informations de la presse suisse et plus précisément de 4-4-2, Bruges aurait coché le nom d'Arnau Comas (23 ans).

Comas est Espagnol et joue au FC Bâle où il est sous contrat jusqu'en 2026. La saison passée, une grosse blessure à la cuisse l'a privé de temps de jeu, mais Comas, formé à la Masia, reste assez bien coté.