Retenez bien son nom : un jeune belge épate en présaison avec le Racing Lens

Sera-t-il l'une des prochaines pépites belges à exploser en Ligue 1? Ayanda Sishuba fait en tout cas forte impression dans cette présaison avec le Racing Lens.

Ayanda Sishuba (18 ans) pourrait bien obtenir sa chance et être l'un des noms à suivre la saison prochaine avec le Racing Lens. Ce samedi, les Sang & Or affrontaient Dunkerque en match amical, et le jeune milieu offensif belge a mis le feu.

Alors qu'il n'était même pas titulaire et n'a disputé que 35 minutes de jeu, Sishuba a ainsi inscrit un but, provoqué 2 penaltys et délivré un assists, dans le spectaculaie match nul 4-4 entre le Racing Lens et l'USL Dunkerque.

Sishuba évoluait avec l'équipe B du Racing Lens la saison passée, inscrivant 9 buts en 18 matchs ; il n'a toujours pas fait ses débuts en équipe A, mais s'il garde ce niveau, l'international belge U18 devrait rapidement être appelé avec "les grands.

Ayanda Sishuba est le fils du Sud-Africain Asanda Sishuba, ancien joueur de l'Excelsior Mouscron qui a joué 141 matchs en Jupiler Pro League dans les années 2000.