L'Antwerp rassuré quant à l'avenir de sa pépite

Cette saison, un joueur de l'Antwerp a particulièrement explosé : Arthur Vermeeren. A seulement 18 ans, le jeune milieu de terrain s'est révélé comme l'un des grands artisans du doublé coupe - championnat glané par le Great Old.

Pour une première saison en pro, on peut dire que Vermeeren a crevé l'écran. Appelé avec les Espoirs de la Belgique, le milieu de terrain s'est attiré les regards de plusieurs grands clubs européens. On a même parlé de lui...au FC Barcleone. Les deux clubs de Manchester ont également été évoqués.

Il y a-t-il des chances de le voir quitter Anvers, après si peu de temps ? Que les fans de l'Antwerp, se rassurent : Vermeeren a été clair quant à ses intentions, et elles s'inscrivent au sein du Great Old.

"Je n'ai encore eu de contact avec personne. Je préférerais rester encore un an à Anvers. Je me sens bien ici", a assuré Vermeeren dans les colonnes du Nieuwsblad.