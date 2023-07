Liverpool accélère pour Lavia et sort son plus beau contrat

Lavia a déjà été mentionné comme une possible recrue pour la puissante équipe anglaise. Jusqu'à présent, les discussions se limitaient à Lavia et au club. Aujourd'hui, Liverpool aurait également contacté Southampton. Selon Nicolo Schira, les deux clubs seraient actuellement en pourparlers.

Le Diable Rouge se verrait proposer un contrat jusqu'en 2028 (avec une option pour 2029), du moins si Liverpool offre bien les 60 millions demandés par Southampton.

Liverpool a récemment vu Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keita quitter le club. Le vide au milieu de terrain a été comblé par les transferts d'Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai. Avec la possibilité de départ de Henderson et Fabinho, Liverpool devra une fois de plus chercher à renforcer son milieu de terrain.

#Liverpool have opened talks with #Southampton to try to sign Romeo #Lavia (born in 2004). Offered to the midfielder a contract until 2028 with the option for 2029. #SaintsFC ask 60M to sell their top talent. #transfers #LFC