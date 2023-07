Une mauvaise nouvelle de plus pour Charles De Ketelaere

C'est officiel : Christian Pulisic est un joueur de l'AC Milan. Une mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere, qui espère toujours s'imposer chez les Rossoneri.

Ces derniers jours, on entend tout et son contraire concernant Charles De Ketelaere. Ce jeudi, la Gazzetta dello sport affirmait ainsi que CDK était "fini" aux yeux de Milan, qui souhaitait s'en séparer et avait même déjà trouvé une destination - Aston Villa.

L'entourage de Charles De Ketelaere niait plus tard dans la journée, et le joueur insisterait : pas question de partir, il souhaite s'imposer à Milan et veut tenter sa chance une saison de plus. Mais il devra faire avec la concurrence d'un nouveau joueur.

En effet, Christian Pulisic (24 ans) est officiellement un joueur de l'AC Milan. L'Américain débarque de Chelsea contre 20 millions d'euros et s'est engagé pour 4 saisons, avec une option d'extension jusqu'en 2028. Pulisic évolue majoritairement sur le flanc droit, parfois dans l'axe, deux postes que peut occuper CDK. De quoi le pousser un peu plus vers la sortie ?