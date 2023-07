Officiel : le transfert de l'été en Premier League est annoncé

Declan Rice quitte West Ham United. Son nouveau club n'a pas encore officialisé son arrivée, mais il s'agira bien sûr d'Arsenal, comme prévu.

West Ham United a officialisé ce samedi le départ de Declan Rice (24 ans), sans mentionner sa destination, à savoir Arsenal. En 10 ans chez les Hammers, Rice est devenu un cadre et un joueur emblématique de la Premier League, ainsi qu'un international anglais confirmé (43 caps).

Et par ce transfert, Declan Rice va également entrer dans les livres d'histoire comme le transfert le plus cher entre deux clubs anglais, ainsi que comme Britannique le plus cher de l'histoire, dépassant Jack Grealish. Selon Sky Sports, Arsenal a déboursé 105 millions de livres, soit environ 122 millions d'euros, pour son nouveau milieu de terrain.

L'annonce de son arrivée chez les Gunners est imminente, mais n'a pas encore été effectuée. Le deal aurait cependant été finalisé ce vendredi, juste à temps pour que Declan Rice accompagne Arsenal en tournée estivale.