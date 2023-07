Manchester United blinde l'une de ses plus grandes stars

Manchester United n'a alors pas hésité une seconde à le prolonger, lui offrant un bail courant désormais jusqu'en 2028. Il était initialement sous contrat jusqu'en 2024.

Arrivé au club en 2005, Rashford a progressivement gravi les échelons, lui permettant de revêtir le maillot de l'équipe A dès février 2016. Depuis, il a joué 359 matchs avec ManU, pour 123 buts et 68 assists.

