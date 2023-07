L'Olympique de Marseille sur le point de réaliser l'un des plus gros coups du mercato

Le club phocéen va faire venir Pierre-Emerick Aubameyang gratuitement. La visite médicale est attendue ce jeudi.

Et si l'Olympique de Marseille avait réussi l'un des plus gros coups du mercato ? Rien n'est encore officiel mais selon L'Equipe et Fabrizio Romano, la signature de Pierre-Emerick Aubameyang ne fait plus aucun doute.

L'ancien joueur du Barça et de Chelsea arrive gratuitement en provenance de Londres. Son arrivée à Marseille est prévue ce mercredi soir et la visite médicale dans la journée de jeudi.

Dans la foulée, le club devrait officialiser la signature du joueur gabonais dont le contrat avec les Phocéens s'étendrait jusqu'à juin 2026.