Nouveau gros rebondissement entre Lukaku et l'Arabie saoudite

Romelu Lukaku restera-t-il jouer en Europe la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr alors que le mercato continue de battre son plein. Après avoir "trahi" l'Inter en négociant avec le Juve, les Lombards ont décidé d'abandonner toute idée de le faire revenir.

Pour "Big Rom", il ne reste plus que deux solutions : la Juventus ou l'Arabie saoudite. Et on sait que les équipes saoudiennes sont prêtes à sortir le chéquier pour s'offrir les plus gros noms du football européen.

Selon Fabrizio Romano, des clubs locaux sont prêts à faire de nouveau pression pour s'offrir le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges et seraient en train de préparer une nouvelle offre en attendant un mouvement de la part de la Juventus qui, à l'heure actuelle, reste la priorité de Romelu Lukaku.

Understand Saudi clubs keep pushing for Romelu Lukaku — working on new proposal but still waiting to see what’s gonna happen with Juventus. 🇸🇦🇧🇪



Lukaku’s priority has always been to continue in Europe but Saudi side will insist again if Juve deal (priority) won’t happen. pic.twitter.com/wyppsVE06J