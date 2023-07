🎥 Steven Alzate et Simon Adingra dans leurs grandes œuvres avec Brighton

Cette nuit, Brighton disputait une rencontre amicale sur la pelouse d'Atlanta face à Brentford. Plusieurs anciens joueurs de Pro League figuraient sur la feuille de match côté Seagulls. Steven Alzate et Simon Adingra étaient titulaires, tandis que Deniz Undav, Kaoru Mitoma, Bart Verbruggen et Moises Caicedo sont montés au jeu en seconde période.

Si les Seagulls se sont imposés 0-2, ce sont les deux premiers cités qui ont fait le travail. L'ancien de l'Union profite d'une magnifique relance de son gardien sur l'ouverture du score (Bart Verbruggen est resté sur le banc), avant de jouir d'une passe décisive de l'ancien du Standard pour doubler la mise. Les deux joueurs semblent avoir convaincu Roberto De Zerbi, qui ne veut plus entendre de prêts les concernant.

A sign of big things to come from Simon Adingra 🤩#PLSummerSeries | @OfficialBHAFC pic.twitter.com/MQ7k2BbOpQ