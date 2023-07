Officiel : Vincent Kompany attire à Burnley un joueur qu'il a bien connu à Anderlecht

Vincent Kompany continue son mercato en vue de la Premier League. Pour cela, il n'hésite pas à recruter des joueurs qu'il connait bien de sa période à Anderlecht

Il y a un peu plus de deux ans, Anderlecht avait obtenu d'Hoffenheim le prêt de Jacob Brunn Larsen pour six mois. En 15 matchs, l'ailier gauche danois n'avait pas vraiment réussi à se forger une place de titulaire malgré 2 buts et 2 assists lors de Champion's Playoffs.

Ca ne se passe pas beaucoup mieux depuis son retour en Allemagne : la saison passée n'a débuté que trois matchs de Bundesliga, pas aidé par une grave blessure à l'aine. Qu'importe pour Vincent Kompany : le garçon a du football dans les pieds et Vince the Prince croit en lui, malgré une certaine nonchalence.

Au point d'à nouveau vouloir le relancer, cette fois du côté de Burnley. Jacob Brunn Larsen est à nouveau prêté jusqu'en fin de saison par Hoffenheim.