Ca pousse pour Charles De Ketelaere : "Un prêt se rapproche !"

Bientôt la délivrance pour Charles De Ketelaere ? Le PSV Eindhoven pousse pour l'ancien joueur du FC Bruges, et la presse néerlandaise semble optimiste.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Charles De Ketelaere semble de plus en plus se dessiner loin de Milan. Le milieu de terrain des Diables Rouges espérait obtenir une nouvelle chance à San Siro, mais il semblerait bel et bien se diriger vers un départ.

Le club le plus chaud, dès le début, était le PSV Eindhoven : le Eindhovens Dagblad évoque l'intérêt concret du dauphin de Feyenoord depuis plusieurs semaines. Ce samedi, rebelote : le PSV aurait à nouveau frappé à la porte de l'AC Milan, et "un prêt se rapprocherait", affirme le quotidien néerlandais.

Initialement, Milan, qui avait déboursé 35 millions d'euros pour CDK, se refusait à autre chose qu'une vente. Mais il paraît improbable que les Rossoneri récupèrent une somme correcte au terme d'une saison très difficile (40 matchs, aucun but) du Belge, et après un Euro U21 qui n'a pas fait remonter sa cote, loin de là.

La solution serait donc un prêt avecoption d'achat, qui permettrait à De Ketelaere de retrouver ses sensations aux côtés notamment de Noa Lang qu'il a bien connu à Bruges. Une issue décevante pour le joueur, qui souhaitait prouver qu'il avait sa place à Milan, mais cela semble peu probable...