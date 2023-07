Romelu Lukaku donne une update cruciale (et inquiétante) sur son avenir

Romelu Lukaku ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, et les portes semblent se refermer l'une après l'autre. L'Inter Milan ? C'est désormais exclu, Simone Inzaghi lui-même ayant annoncé que la piste était morte et enterrée.

Deux éventualités demeuraient : l'Arabie Saoudite, et surtout la Juventus. Malheureusement, la Vieille Dame a récemment été exclue de toute compétition européenne la saison prochaine, et s'est vue infliger une grosse amende.

Inter fan to Romelu Lukaku in Belgium: "See if you sign at Juventus, never say Forza Juventus."



Romelu Lukaku respond by saying: "No no never. I don't think the deal will go through."



