Le mercato des Diables Rouges peut inquiéter Domenico Tedesco : le mois d'août sera crucial !

Ce mardi, nous sommes le 1er août. Il ne reste qu'un tout petit peu plus d'un mois de mercato, et côté Diables Rouges, on prend son temps...

En juin dernier, Domenico Tedesco avait repris 24 Diables Rouges pour affronter l'Autriche et l'Estonie. Une sélection chamboulée par pas mal d'absences, dont celles de Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Koen Casteels, mais aussi de plusieurs U21 envoyés à l'Euro (Lavia, Debast, De Ketelaere, Bakayoko).

Sur ces 24 Diables de juin et en y ajoutant les absents de marque cités, en comptant "large", plus d'une... dizaine pourraient encore changer de club - ou devraient sérieusement envisager de le faire - d'ici à début septembre. Rajoutez à ça ceux qui étaient justement absents parce qu'ils doivent aller chercher plus de temps de jeu, et vous obtenez un tableau chargé et inquiétant...

Koen Casteels... et Arnaud Bodart peuvent encore bouger

En attendant que le cas Courtois se règle, le nouveau n°1 des Diables Rouges est Koen Casteels. Son cas n'est pas des plus inquiétants, mais des rumeurs l'envoient notamment en Serie A : s'il opte pour un nouveau défi, il faudra espérer qu'il s'impose immédiatement. Arnaud Bodart est également libre de se trouver un autre club, mais si Casteels revient en sélection, il ne sera quoi qu'il en soit plus repris.

© photonews

Les Belgian Foxes doivent trouver une solution, et vite

Repris en juin dernier, les Belges de Leicester City débarquaient à la suite d'une saison catastrophique qui a vu les Foxes être relégués. Youri Tielemans a déjà trouvé chaussure à son pied, et on est assez optimiste à son sujet tant Aston Villa semble être un bon choix. Mais pour Wout Faes et Timothy Castagne, titulaires importants, ça urge : tous les clubs de Premier League ont repris leur préparation, et eux semblent se diriger vers un début de saison en Championship.

Le cas Thomas Meunier

Et si Castagne inquiète, c'est aussi parce que celui qu'il remplace au poste d'arrière droit traîne tout autant à se trouver un port d'attache. À la recherche d'un nouveau défi, mais aussi d'un club qui lui offrirait un salaire comparable à celui qu'il reçoit à Dortmund, Thomas Meunier attend patiemment : son choix déterminera s'il redevient un Diable Rouge à part entière, après avoir reçu le soutien de Tedesco pour sa première sélection.

La nouvelle génération va-t-elle passer un palier ?

Absents en juin, Amadou Onana et Roméo Lavia sont appelés à devenir des titulaires importants dans un futur proche. Onana semble même déjà indispensable. On le pensait destiné à un grand club cet été, mais les rumeurs se font silencieuses à son sujet. Au moins est-il titulaire et important à Everton, et ne pas bouger serait un choix justifiable.

© photonews

Un peu moins concernant Roméo Lavia : il quittera Southampton, c'est certain. Et ce devrait être pour Liverpool. Mais là aussi, l'importance, à 19 ans, de vivre la préparation avec ses nouvelles couleurs était réelle ; il devra s'imposer au forceps à la reprise du championnat, avec les risques que cela implique.

Thorgan Hazard peut-il revenir ?

La sélection belge va-t-elle désormais se passer de deux Hazard pour de bon ? Eden a pris sa retraite internationale, mais même Thorgan était absent en juin... et sa situation n'augure pas d'une pente ascendante. Après 6 mois difficiles au PSV Eindhoven, il va probablement changer d'air d'ici septembre, mais reste à voir pour où, et si cela convaincra Tedesco.

Celui qui a saisi sa chance en son absence, c'est Dodi Lukebakio... et lui aussi va changer de club (le Hertha étant relégué), mais espérait déjà en juin avoir trouvé une solution pour le début des préparations estivales. Il n'en est rien, et c'est le calme plat...

Quitter Milan, et vite

Une autre colonie belge va devoir se désagréger : celle de l'AC Milan. Charles De Ketelaere est le cas le plus évident : on espère qu'il aura trouvé un club qui lui offrira plus de temps de jeu d'ici à septembre, sans quoi, prendre plus d'importance chez les Diables sera difficile. Aster Vranckx n'est d'ores et déjà plus Milanais, puisqu'il est revenu de son prêt : Tedesco l'apprécie de toute évidence, et son choix sera crucial.

Divock Origi semble tellement loin de la sélection qu'on l'oublierait presque, mais lui aussi va changer d'air cet été... et les rumeurs l'envoyant en Arabie Saoudite ne rendent pas optimiste. Enfin, Alexis Saelemaekers était le plus sûr de sa place à Milan, mais même lui n'est pas totalement certain d'encore être à San Siro aux 12 coups de minuit en septembre...

Yannick Carrasco, vers l'Arabie au pire moment ?

Yannick Carrasco est désormais un titulaire indiscutable chez les Diables Rouges, et tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si départ il devait y avoir, c'était vers le FC Barcelone, et difficile de faire la fine bouche à cette idée.

Mais c'est désormais... en Arabie Saoudite que Carrasco est cité avec insistance. Des discussions auraient eu lieu entre l'ailier de l'Atlético Madrid et Al-Shabab. Et ça, ce serait tout de même une tuile sur le plan sportif pour Tedesco.

Lukaku : la résignation

Concernant Romelu Lukaku, tout ou presque a déjà été écrit : il n'y a plus qu'à attendre la confirmation officielle que le Diable Rouge et son entourage ont tout gâché, et que le meilleur buteur de l'histoire du football belge va bel et bien filer en Arabie Saoudite à 30 ans seulement.

© photonews

La seule consolation, c'est que Lukaku est un grand professionnel, et qu'à moins d'une énorme surprise, il continuera à empiler les buts dans les sables saoudiens... et en sélection ? Tedesco l'espère. Ou espère que Loïs Openda passera le palier de Leipzig en quatrième vitesse.

D'autres Diables Rouges susceptibles de changer de club : Albert Sambi Lokonga, Dennis Praet, Zeno Debast, Mike Trésor, Jérémy Doku, Olivier Deman...