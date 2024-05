📷 Joshua Zirkzee récompensé en Serie A !

Joshua Zirkzee vient d'être nommé meilleur espoir de la saison en Serie A.

L'ancien Anderlechtois a été l'une des figures de proue de Bologne, qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des champions en terminant troisième du championnat. L'attaquant a planté 11 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matches de Serie A. Il est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec Bologne.

Pourtant, malgré cette solide saison, Zirkzee ne fait pas partie de la pré-sélection du sélectionneur national Ronald Koeman pour l'Euro en Allemagne. L'attaquant est actuellement indisponible suite à une blessure et Koeman a donc décidé de ne pas l'inclure du tout dans sa sélection.

Plus tôt dans la journée, l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, a également été récompensé du titre d'entraîneur de l'année.

🏆 THE BEST U23 PLAYER IN #SERIEA THIS SEASON: 𝐉𝐎𝐒𝐇𝐔𝐀 𝐙𝐈𝐑𝐊𝐙𝐄𝐄! 🌟@EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/O4HCXbixYc