Pourquoi le timing du retour d'Axel Witsel chez les Diables Rouges a du sens

Axel Witsel n'a plus porté le maillot des Diables Rouges depuis la Coupe du Monde 2022. Domenico Tedesco avait initialement écarté le joueur de l'Atlético Madrid de ses plans.

Personne ne l'avait vu venir, mais on semble s'en rapprocher : Axel Witsel (33 ans) devrait faire son retour en sélection en vue de l'Euro 2024. Domenico Tedesco se serait rendu à Madrid et s'il n'en a - a priori - pas profité pour avoir une conversation franche avec Thibaut Courtois, il aurait convaincu le désormais défenseur central de l'Atlético Madrid de revenir chez les Diables Rouges.

Depuis l'arrivée de Tedesco, Witsel est officiellement retraité. Une décision forcée par celle du Germano-Italien de ne pas l'inclure dans sa première sélection. L'explication de Domenico Tedesco à l'époque, à savoir un manque de temps de jeu de la part de Witsel, n'avait pas convaincu Axel Witsel.

Witsel et Tedesco n'étaient pas "brouillés"

Et pour cause : d'autres joueurs n'avaient pas forcément beaucoup plus de temps de jeu, mais étaient de la partie. Tedesco commettait peut-être l'une de ses premières erreurs de communication à l'époque. L'avenir le prouvera : le profil d'Axel Witsel en tant que milieu de terrain ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait mettre en place, et l'ancien métronome de l'entrejeu faisait les frais du rajeunissement des cadres.

"J'aurais préféré qu'il me dise qu'il privilégiait d'autres profils", reconnaissait Witsel en mars dernier dans un entretien accordé à Proximus Picks. Peut-être est-ce cette interview, la première lors de laquelle le joueur de l'Atlético Madrid s'exprimait à ce sujet aussi clairement, qui a poussé Domenico Tedesco à aller jusqu'à Madrid pour clarifier la situation.

Dans tous les cas, il ne s'agissait pas là d'une "brouille" entre les deux hommes : si Tedesco n'a plus appelé Witsel depuis, c'est parce qu'à ses yeux, un joueur ayant "pris sa retraite" n'est plus disponible. Au contraire de Toby Alderweireld qui a rapidement ouvert la porte (dès la fête du titre de l'Antwerp en juin 2023), Axel Witsel était resté discret.

Witsel présent comme défenseur central et pour l'expérience ?

Sans les doutes qui entourent Jan Vertonghen et Arthur Theate, peut-être Domenico Tedesco n'aurait-il jamais placé Witsel et Alderweireld dans sa présélection. Mais les circonstances forcent la main du sélectionneur, qui avait jusque là privilégié l'équilibre du groupe, le développement des jeunes pousses et ensuite les Diables ayant participé aux qualifications.

Entre temps, Axel Witsel est devenu un défenseur central de haut niveau. On l'oublie trop souvent : quand Tedesco l'écarte en mars, il se passe d'un milieu de terrain - un poste où, aujourd'hui encore, la concurrence est énorme. Witsel n'était à l'époque pas l'un des meilleurs défenseurs d'Espagne, ce qu'il est indéniablement devenu entre temps (même s'il évolue dans une défense à 3 chez les Colchoneros, et ce n'est pas un détail).

Autre souci : l'expérience. En un an et demi, Tedesco a pu constater les manquements de son groupe dans ce domaine. Alors que Jan Vertonghen est encore absent du groupe d'Anderlecht pour le dernier match de championnat, l'inquiétude grandit. On ignore si Yannick Carrasco, que le sélectionneur apprécie beaucoup, sera du voyage à l'Euro 2024 au vu de l'énorme concurrence dans le secteur offensif ; reprendre Witsel et/ou Alderweireld serait aussi une façon de compenser l'expérience perdue en l'écartant.

Voir Domenico Tedesco faire un pas vers Witsel et reconnaître une erreur de communication, et voir Axel accepter de revenir, est la meilleure chose qui pouvait arriver au vu des circonstances. Le timing est idéal, et même si le défenseur de l'Atlético Madrid n'est pas titulaire à l'Euro, toutes les parties auront mis le bien des Diables Rouges avant leur égo.