Finalement pas de Thibaut Courtois dans la pré-sélection des Diables Rouges pour l'Euro !

Une première liste de joueurs pour la compétition a été dévoilée. Et alors qu'à la surprise générale le portier du Real Madrid y figurait, il semble que Courtois ne soit, en fait, pas du tout de la partie.

Plusieurs médias annonçaient un peu plus tôt, la pré-sélection surprise de Thibaut Courtois dans la liste élargie de joueurs de Domenico Tedesco. Finalement, il n'en est rien.

En conflit avec son entraîneur, le portier du Real Madrid est bel et bien absent de cette liste et devrait bien manquer l'Euro. Les gardiens retenus dans cette liste sont Koen Casteels, Arnaud Bodar, Thomas Kaminski et Matz Sels. La liste définitive de joueurs sera communiquée en début de semaine.

Les Diables Rouges prendront part à la compétition qui débutera le 14 juin et se tiendra en Allemagne. La Belgique affrontera la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine en phase de groupe.