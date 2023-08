Harry Kane, désillusion en approche ?

Le Bayern Munich et Tottenham Hotspur n'ont pas réussi à trouver un accord sur le transfert de Harry Kane. Le champion d'Allemagne et le club anglais se sont assis autour de la table à Londres, mais la différence est encore considérable. C'est ce que rapporte The Athletic.

Selon le média, le Bayern et les Spurs ont toujours un écart de plus de 29 millions d'euros. Der Rekordmeister a vu une proposition de 70 millions plus des bonus refusée au début du mois. Les Spurs misent sur une indemnité de transfert d'au moins 100 millions, bien que Kane n'ait plus qu'un an de contrat à Londres.

Bien qu'aucun accord n'ait été trouvé lundi, les deux clubs poursuivent les négociations. Les relations entre la superpuissance de la Bundesliga et le club phare de la Premier League sont excellentes, comme le sait The Athletic. L'attaquant de pointe de 30 ans a pour objectif de rejoindre l'Allianz Arena, c'est clair depuis un certain temps. Il veut jouer pour gagner des titres. Toutefois, le capitaine de l'équipe d'Angleterre ne veut pas forcer son départ.