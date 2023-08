🎥 Vincent Kompany star d'une série documentaire

Pour sa première saison à la tête de Burnley, Vincent Kompany est parvenu à faire remonter le club en Premier League. Une superbe performance, qui sera immortalisée dans une série dédiée à la renaissance des Clarets.

Sky a annoncé le lancement d'une série documentaire dédiée au retour dans l'élite anglaise de Burnley. Nommée "Mission To Burnley", la série traite de "la renaissance d'un des clubs les plus historiques d'Angleterre, le Burnley FC, sous l'égide d'un groupe charismatique de propriétaires américains et sous la direction de Vincent Kompany."

Divisée en quatre épisodes, "Mission To Burnley" relatera donc la folle saison 2022-2023 des Clarets, qui auront survolé la Championship en glanant plus de 100 points.

"Le documentaire explore l'évolution de Burnley sous la direction de Vincent Kompany, l'un des jeunes entraîneurs les plus passionnants, tout en plongeant dans les réalités de la lutte pour le succès. Le résultat est une rédemption, Kompany étant le fer de lance d'une saison inoubliable qui a permis de remporter le titre de manière époustouflante", poursuit le communiqué relatif au lancement de la série.

Découvrez le teaser ci-dessous :