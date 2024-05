🎥 Un ancien d'Anderlecht inscrit l'un des autogoals les plus ridicules de l'année

En 2020-2021, Matt Miazga était prêté par Chelsea au RSC Anderlecht. L'un des jolis coups de l'ère Kompany, et l'Américain s'était imposé comme un défenseur fiable au sein de la défense centrale anderlechtoise (33 matchs).

Depuis, Miazga a quitté Chelsea à titre définitif, retournant aux USA et signant au FC Cincinnati, en MLS. Cette saison, il compte 16 matchs toutes compétitions confondues, et porte même occasionnellement le brassard de capitaine.

Mais la nuit passée, l'ancien d'Anderlecht ne s'est pas mis en évidence pour les bonnes raisons. Alors que Cincinnati battait St Louis sur le score de 3-1, le seul but en faveur du club adverse est tombé... sur un autogoal de Matt Miazga.

Et un autogoal particulièrement ridicule. Trouvé calmement par le gardien de but Roman Celentano, Miazga a de manière incompréhensible remis le ballon plein axe vers le but, bien trop fort et bien trop loin de son portier. Le score passait alors à 2-1, mais heureusement pour Matt Miazga, Cincinnati s'en est tiré.

Matt Miazga ne devrait pour autant pas voir son statut de pilier au FC Cincinnati changer, lui qui compte 64 matchs pour le club de MLS depuis son retour au pays.

In 2015 Travel + Leisure named Cincinnati the 18th Unfriendliest City in the World. In 2016, https://t.co/eirsAqSiIa found Cincy to be the least funny city in the U.S



Matt Miazga is looking to change both those distinctions with this single #WPIOOTBGW pic.twitter.com/8zfvmxmmAa