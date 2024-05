"J'espère que ce sera moins long que prévu" : Thorgan Hazard fait le point sur sa blessure

Thorgan Hazard vit cette fin de Playoffs en tant que spectateur. Il fait désormais face à une longue revalidation.

Avec la déchirure aux ligaments croisés de Thorgan Hazard, Anderlecht a perdu l'un de ses cadres à l'occasion de la victoire contre l'Union Saint-Gilloise.

"Je savais que mon genou avait lâché. Mon frère Kylian connaît cette blessure et m’a directement dit que ça ne sentait pas bon. Je suis quelqu’un qui relativise, qui garde le moral" raconte-t-il à La Dernière Heure.

Il poursuit : "Je ne regrette pas ce tacle. J’ai fait ce geste un million de fois. C’était juste de la malchance. J'ai revu plein de fois les images. Sur la vidéo, tu vois qu’il se passe un truc. Et ma tête disait tout".

Huit mois sur la touche

"J’ai été opéré il y a deux semaines et je ne peux pas encore faire grand-chose. Je fais des petits exercices pour retrouver l’extension complète de mon genou, pour me remuscler après un mois d’inactivité. Je sais que ça va être long mais j’espère moins que prévu. Je ne vais pas me précipiter. Je ne veux pas y penser, mais les rechutes sont possibles si je ne fais pas bien les choses" conclut-il.

Thorgan confie également que les Hazard devront encore attendre avant de gravir le Mont Ventoux comme c'était prévu. Revenir en 2024 avec Anderlecht est déjà une belle montagne à gravir.