Maarten Vandevoordt quitte-t-il Genk pour devenir n°1 à Leipzig ou pas ?

Maarten Vandevoordt va quitter le Racing Genk pour le RB Leipzig au terme de la saison en cours, c'est prévu. Mais il se retrouve dans une situation étrange.

Depuis 2022, on sait que Maarten Vandevoordt (22 ans) quittera le Racing Genk au terme de la saison 2023-2024 pour le RB Leipzig. Le club allemand a payé 10 millions d'euros pour le gardien international espoir belge, mais l'a laissé en prêt deux saisons de plus dans son club formateur.

Vandevoordt joue donc ses derniers matchs pour Genk en cette fin de saison. Ce lundi, le Racing Genk affrontera l'Antwerp, pour le dernier match à domicile de la phase classique... mais ne pourra pas vraiment faire ses adieux.

En effet, selon le classement final du club limbourgeois, Maarten Vandevoordt disputera ou non un match de plus à la maison, face à La Gantoise, en barrages pour le dernier ticket européen. Une drôle de situation, mais on imagine que dans le doute, le jeune portier savourera ce match.

Vandevoordt pas n°1 à Leipzig ?

Reste une question : Maarten Vandevoordt quitte-t-il Genk pour devenir n°1 au RB Leipzig ? Le club allemand a mis beaucoup d'argent sur lui, mais il va falloir passer un palier et gommer les petites erreurs que l'on a encore pu voir cette saison.

"Tout dépendra de la préparation de la saison", relativise Vandevoordt dans Het Belang Van Limburg. "Celle-ci commencera le 6 juillet, je vais recommencer de zéro. J'ai hâte d'y être". Le RB Leipzig a assuré un ticket pour la Champions League, et il faudra donc être à niveau.

Notons qu'il existe un scénario lors duquel Maarten Vandevoordt...loupe le début de la préparation avec le RB Leipzig : s'il est repris parmi les 4 gardiens de but de Domenico Tedesco pour l'Euro 2024. Le sélectionneur a cependant souvent paru privilégier d'autres noms.