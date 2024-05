Capitaine à 22 ans, un ancien grand espoir d'Anderlecht décroche son transfert en première division

Mathis Suray réalise une saison pleine avec le FC Dordrecht. De quoi lui valoir un transfert chez les GO Ahead Eagles.

En 2020, Mathis Suray quittait Anderlecht à 19 ans pour obtenir plus de temps de jeu. Après deux premières saisons d'adaptations, le milieu offensif a explosé ces derniers mois.

Responsabilisé par l'entraîneur, qui lui a confié le brassard, le Carolo porte l'équipe avec 14 buts et 6 assists, de quoi emmener Doredrecht en Playoffs d'accession à l'Eredivisie.

Buteur au match aller lors du match aller contre le FC Emmen, Suray a dû s'avouer vaincu au match retour (0-1). Mais il jouera tout de même en première division la saison prochaine.

Mathis Suray brille aux Pays-Bas

En effet, GO Ahead Eagles, neuvième d'Eredivisie a annoncé sa signature jusqu'en 2027.

"Je voulais franchir le pas vers l'Eredivisie et avec les Go Ahead Eagles, je jouerai au plus haut niveau la saison prochaine. La confiance que j'ai reçue de la direction et du coach René Merlu lors de nos échanges m'a tout de suite fait du bien. Ils m’ont clairement montré ce qu’ils attendaient de moi et ont déployé beaucoup d’efforts pour y parvenir" déclare-t-il sur le site du club. Un nom à suivre en 2024/2025.