L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer cette star mondiale

L'Arabie Saoudite a déjà bouleversé le monde du football. Après le transfert de Cristiano Ronaldo, ce sont des dizaines de stars qui ont rejoint le Golfe cet été.

Et ce pourrait bien n'être qu'un début. Cristiano Ronaldo a ouvert la brèche, et de nombreux joueurs s'y sont engouffrés : Karim Benzema, N'golo Kanté, Sadio Mané, Fabinho, Jordan Henderson, Riyad Mahrez, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic... la liste est longue.

Mais après CR7 (et le Ballon d'Or en titre Karim Benzema), l'Arabie Saoudite voudrait convaincre un nouveau joueur de classe mondiale de signer - et pas un joueur en fin de carrière. Ce joueur, c'est ni plus ni moins que Neymar.

Selon L'Equipe, Al-Hilal, bien aidé par le Fonds d'Investissement Saoudien, serait prêt à faire des folies pour s'offrir Neymar, qui aurait récemment annoncé au PSG son intention de quitter le club. Une délégation pourrait se rendre à Paris sous peu pour discuter avec le joueur et son entourage.