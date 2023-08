Officiel : Kompany signe une ancienne piste du Club de Bruges

Sander Berge rejoint Burnley Le milieu de terrain international norvégien de 25 ans quitte Sheffield United, après 3 saisons.

Berge a signé un contrat portant jusqu'en 2027 avec le promu en Premier League. Burnley aurait dépensé près de 14 millions d'euros.

Révélé à Genk avant de signer à Sheffield pour 25 millions d'euros, Berge était concerné par un départ plusieurs mois. En hiver dernier, le Club de Bruges s'était intéressé à lui.

Sheffield United have agreed to the transfer of Sander Berge to Burnley with immediate effect.

