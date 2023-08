Un club de Premier League "fait une RWDM" : le coach s'en va à 6 jours de la reprise !

Wolverhampton est dans la mouise. Ce mardi, Julen Lopetegui (56 ans) et les Wolves ont annoncé se séparer d'un commun accord, à... 3 jours de la reprise en Premier League, et 6 jours du premier match du club, lundi à Manchester United.

Le club a expliqué qu'une divergence de points de vue sur certains sujets avait amené à cette décision difficile, mais vue comme "la meilleure des choses" pour l'entraîneur et Wolverhampton. Une décision très surprenante car Lopetegui avait stabilisé les Wolves en Premier League après son arrivée en novembre, décrochant le maintien confortablement alors qu'il avait repris un club en difficulté.

The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach.