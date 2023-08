Un Diable Rouge charme tout le monde : "Il est ce dont nous avons besoin"

Thomas Kaminski aurait reçu de nombreuses offres cet été, y compris en Pro League. Le gardien belge a finalement choisi de rejoindre Luton Town en Premier League. Son entraîneur est donc très satisfait de son choix.

Selon The Athletic, Luton s'est finalement mis d'accord sur un montant d'environ trois millions d'euros, plus quelques suppléments, pour Kaminski. Le Belge a donc rejoint Kenilworth Road en vue de la nouvelle saison de Premier League.

Son nouvel entraîneur, Rob Edwards, est ravi du transfert de Kaminski. "C'est l'un des postes les plus importants sur le terrain et beaucoup de travail a été effectué pour conclure l'accord pour ce poste de gardien de but", a déclaré Edwards lors d'une interview avec le club.

"C'est une personne formidable et c'est vraiment un gardien proactif, ce dont vous avez besoin à ce niveau. Il est vif, fait de bons arrêts et est vigilant dans les situations de un contre un", a-t-il poursuivi. "Thomas nous apporte non seulement un excellent niveau de gardien de but, mais il est aussi un Diable Rouge, donc il apporte aussi ce niveau d'expérience.