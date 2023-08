La triste fin de l'histoire Neymar au PSG se confirme : transfert choc en vue

Neymar va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. Et plutôt qu'un retour au FC Barcelone, il a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite à son tour.

C'est la fin d'une histoire qui aura duré 6 ans, et n'aura pas amené le bonheur tant attendu. Neymar (31 ans) quitte le Paris Saint-Germain pour un peu moins de 100 millions d'euros, et va rejoindre le désormais large contingent de stars ayant opté pour les fortunes de l'Arabie Saoudite.

Fabrizio Romano révèle ainsi que le "here we go" est donné, après qu'une offre pharaonique ait été émise au PSG comme au joueur et son entourage. Neymar va signer pour 2 ans à Al-Hilal, club où ont déjà signé Kalidou Koulibaly, Malcom, Sergej Milinkovic-Savic et Ruben Neves cet été.

Celui qui devait être la star absolue du football mondial à la suite de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, auquel on promettait Ligues des Champions et Ballons d'Or sous le maillot parisien, s'en va sur un bilan comptable très impressionnant (173 matchs, 118 buts, 77 buts), mais qui ne suffit pas vraiment pour résumer ce qui reste un échec.

Les seuls trophées remportées par Ney au Parc des Princes auront en effet été nationaux - 5 titres de champion de France, 5 Coupes, 3 Supercoupes. En 2020, il passe tout près du sacre ultime en club, à savoir la Ligue des Champions, mais le PSG s'incline en finale. Sa seule C1 date donc de 2015, sous le maillot d'un Barça qu'il aura à plusieurs reprises été tout proche de retrouver...