Alexis Saelemaekers vers un club de légende ?

La colonie de Diables Rouges de l'AC Milan pourrait être totalement démantelée cet été. Après Vranckx et De Ketelaere, c'est Alexis Saelemaekers qui cherche une porte de sortie.

Alexis Saelemaekers (24 ans) ne fait plus partie des plans de Stefano Pioli. Pas aligné pour la reprise en Serie A, il cherche désormais une porte de sortie, lui qui a pourtant encore disputé 39 matchs la saison passée (4 buts, 3 assists) et était titulaire régulier les deux saisons précédentes.

Selon nos informations, Saelemaekers aurait été proposé à l'Olympique de Marseille. Il n'y aurait cependant aucun contact officiel et aucune offre de la part du club phocéen, et pour cause : Marseille se cherche un ailier gauche, poste où Alexis n'a pas ses aises.

On se rappelle en effet que Domenico Tedesco avait testé Saelemaekers à gauche lors du déplacement des Diables Rouges en Allemagne ; l'ancien du RSC Anderlecht y avait paru particulièrement emprunté, et ça n'échappera pas aux observateurs de l'OM...