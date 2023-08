Romelu Lukaku peut-il... ne pas être appelé par Domenico Tedesco ?

Alors que sa situation est complètement bloquée à Chelsea, il y a un grand risque que Romelu Lukaku arrive à la trêve internationale sans la moindre minute de jeu cet été. Dans ces conditions, Domenico Tedesco peut-il se permettre de ne pas appeler le meilleur buteur des Diables ?

Romelu Lukaku n'a plus joué de match officiel depuis le 20 juin dernier, sous le maillot des Diables Rouges. Il avait alors marqué un doublé, avant que la fameuse affaire du brassard n'explose et fasse oublier la bonne prestation belge en Estonie.

Depuis, le meilleur buteur de l'histoire des Diables se morfond. Mis de côté à Chelsea, il n'a toujours pas trouvé de club, les portes se fermant l'une après l'autre. Même en préparation, Lukaku n'a pas disputé la moindre minute : ce n'est en réalité pas son dernier match officiel qui date du 20 juin, mais la dernière fois que Romelu a été vu sur un terrain de football pour un match, même amical.

© photonews

Le 9 septembre prochain, jour de match de la Belgique à Bakou en Azerbaïdjan, cela fera donc plus de 2 mois - à vrai dire : 3 mois à 11 jours près - sans rythme de jeu pour Romelu Lukaku. Que l'on sait professionnel et qui n'arrivera donc pas hors-forme... mais dont on sait également qu'il a besoin d'enchaîner, comme son retour de blessure avec l'Inter Milan l'avait prouvé.

La question, si farfelue qu'elle paraisse, peut donc potentiellement se poser : Domenico Tedesco doit-il se passer de son meilleur buteur, encore auteur de 3 buts en 2 matchs lors de la dernière trêve internationale ? Le Germano-Italien ne se la pose probablement pas en ces termes, mais sait qu'il fait face à un vrai problème.

Oui, Lukaku sera appelé

Trêve de faux suspens : à moins qu'il le demande lui-même pour une raison X ou Y, Romelu Lukaku fera partie des a priori 23 noms énumérés par Tedesco le 1er septembre prochain depuis Tubize. Pour une série de raisons qui suffiraient même prises séparément.

© photonews

Parce que depuis l'arrivée de Domenico Tedesco, Lukaku, c'est 7 buts en 4 matchs (prenez une seconde pour relire ce chiffre). Parce qu'il s'est toujours donné en sélection même quand il était en galère à l'Inter. Parce qu'il est l'un de ces fameux "piliers" des Diables choisis par Tedesco à son arrivée... et que le sélectionneur sera déjà privé de 2 d'entre eux, De Bruyne et Courtois, pour ces rencontres de septembre.

Enfin, parce que Romelu Lukaku est de facto le capitaine des Diables, en l'absence de Thibaut Courtois sur blessure qui coupera court à toute polémique. Le Pays de Galles s'est-il passé de Gareth Bale durant ses périodes de galère au Real ? L'histoire des sélections nationales est jalonnée de cas du genre et Tedesco le sait.

Repris, mais sur le banc ?

Reste un fait : ce n'est pas la meilleure version de Romelu Lukaku qui arrivera à Tubize le 4 septembre prochain. Sauf retournement de situation très rapide, le meilleur buteur de l'histoire des Diables n'aura pas encore disputé la moindre minute, voire même ne se sera pas encore entraîné avec un groupe - il est même possible qu'il n'ait pas de club, puisque l'Arabie Saoudite ferme son mercato le 7 septembre.

© photonews

En parallèle, Loïs Openda semble s'être bien acclimaté au RB Leipzig et y trouve déjà le chemin des filets ; Hugo Cuypers empile les buts avec La Gantoise sur tous les fronts, et devrait obtenir sa première sélection. Au vu de la faible opposition (Azerbaïdjan et Estonie) au programme, Tedesco pourrait choisir de faire de Lukaku un joker de grand luxe et voir ce dont sont capables les Diables sans lui. Tout en le gardant intégré au groupe, et en discutant avec lui de l'avenir à plus moyen terme... car l'Euro 2024, c'est déjà demain.